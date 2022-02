Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Yvonne Gonthier célèbre ses 105 ans à la Saline C’est son heure de gloire, ce mercredi 9 février 2022, Yvonne GONTHIER souffle ses 105 bougies à la Saline, en compagnie de sa famille et de l’élu Antoine Luc FLORESTAN, témoin de ce moment fort en émotion.

Née le 9 février 1917 sous le nom de RAMPEAU, Yvonne RAMPEAU devint madame GONTHIER le 28 décembre 1948, en épousant Marcel GONTHIER. L’habitante des hauts a eu une vie professionnelle bien remplie. C’est dans les champs qu’elle débute en tant qu’agricultrice, pour ensuite devenir employée de maison chez des particuliers, par la suite, elle évolue en tant que cuisinière au Foyer de Notre Dame à Saint-Gilles-les-Hauts. Lorsque sa carrière touche à sa fin, Yvonne GONTHIER dépose son tablier et retourne aux sources pour continuer son métier d’agricultrice et cela, jusqu’à ses 65 ans.

Femme active dans le temps et solide comme un roc maintenant, les membres de sa grande famille composée de 8 enfants (dont 4 encore vivants), 20 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants, 16 arrière-arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-arrière-petits-enfants sont très fiers d’être auprès d’elle pour ce jour si spécial.

“Elle a du caractère et elle est très gentille ! En plus, elle est en très bonne santé, c’est une chance de l’avoir.” Nous confie l’une de ses petites-filles.

Fière de ses gramounes, la Ville de Saint-Paul souhaite encore un joyeux anniversaire à Yvonne GONTHIER.







