A la Une ... Yvette Duchemann soutient Didier Robert: "Je vais avec ceux qui veulent travailler"

Didier Robert poursuit sa campagne, à 10 jours du second tour des élections municipales. En chemin, il récolte le soutien de certains déçus par la mandature du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette. La dernière à suivre le président de Région et candidat de Saint-Denis est l’élue Yvette Duchemann. Par SH - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 18:00 | Lu 566 fois

Pourquoi cette rupture avec Gilbert Annette ? "Ce n’est pas une rupture, je continue à travailler jusqu’au 28 juin, mais il y a certaines urgences et Didier Robert a montré son engagement dans la transition écologique et le développement durable", explique-t-elle. Chose qu’elle n’aurait pas obtenue auprès d’Ericka Bareigts. Elle évoque ainsi le temps qui manque afin de faire face au "changement climatique qui est une véritable menace". "Je vais avec les gens qui veulent travailler et aller vite", ajoute-t-elle.



C’est ensuite au candidat de droite de la défendre : "Yvette Duchemann n’aurait pas été candidate au 1ertour des municipales si elle adhérait à la politique municipale de ces dernières années. C’est un choix qui a été fait bien en amont".



Elle reprend donc l’expression de Didier Robert, à savoir "Saint-Denis, la capitale verte de l’Outre-mer", pour rappeler ses projets liés aux vélos et la marche à pied dans la ville. "Il faut adapter les infrastructures avec les zones piétons et les pistes cyclables". Quant à Didier Robert, il rappelle son positionnement dans la problématique du traitement des déchets et son combat contre les incinérateurs. "Je suis un homme de droite, mais ça ne signifie pas que l’on peut tout accepter. L’écologie n’est ni de droite ni de gauche".