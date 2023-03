Yvette Duchemann : "Toutes : notre angoisse est notre lanceuse d'alerte"

Il y a 61 ans elle dénonçait dans : PRINTEMPS SILENCIEUX, l’impact des pesticides sur les populations animales et notamment sur les oiseaux qui disparaissaient au fur et à mesure. Elle, c’est Rachel CARSON, américaine biologiste marine et militante écologiste décédée en 1964. Une autre femme, une autre lanceuse d’alerte fait entendre aussi un cri d’alarme à propos de l’agriculture productiviste et des produits que celle-ci utilise : Laurence HUC (chercheuse à l’INRAE et à l’INSERM, membre de l’association FEMMES ET SCIENCES) et ses collègues mettent en évidence de nouvelles maladies liées à l’utilisation des pesticides et dénoncent l’INACTION POLITIQUE incompétente et sans engagement.



Je la dénonce aussi ici.



Cancers, AVC, diabète, suicide des agriculteurs font aujourd’hui notre quotidien. Les acquis des connaissances scientifiques sont dénigrés au profit des lobbys (cf. le salon de l’agriculture dans lequel ils sont bel et bien présents et sont à la manœuvre). Une autre femme, préfère, elle, faire fi des scientifiques. C’est LA PATRONNE, c’est Mme La 1ere MINISTRE : MME É. BORNE. Exemple : bien sûr il y a la réforme des retraites et sinon, elle veut mettre en œuvre « un plan Ecophyto 2030 flou et sans objectif, ni financement » (MÉDIAPART), alors que chacun sait que les plans phyto qui datent de 2008, c’est-à-dire l’obligation de réduction de l’utilisation de pesticides, ont lamentablement échoué.



3 femmes : 2 qui travaillent à sauver les vies. Elles se donnent à fond pour nous préserver.



Une qui, avec son gouvernement fait fi de notre santé, de notre Biodiversité, de nos terres, de NOTRE VIE. Puisque permettre l’empoisonnement de nos SOLS, de notre AIR, de notre EAU c’est être complice d’un système commercial criminel.



En effet, quel modèle agricole voulons nous mettre en œuvre pour nourrir L’Humanité ?

Et que dire de toutes ces femmes qui ont peur aujourd’hui de faire des enfants ?

Quelle est cette société qui fabrique des mères éco- anxieuses ?

Des mères qui se questionnent sur l’avenir de leurs enfants et qui refusent de les mettre au monde ? Elles ont peur.



Et C’EST LEUR ANGOISSE QUI LANCE AUJOURD’HUI DES ALERTES AU MONDE ENTIER.



Nous sommes en 2023. Et cette société qui a toujours menacé ses femmes, menace aujourd’hui fortement ses enfants. Devinez pourquoi ?

En cette journée de la FEMME, le combat continue et nous continuons en luttant à être l’AVENIR DE CE MONDE.



Yvette DUCHEMANN

ÉCOLOGISTE