Yvette Duchemann: "St-Denis doit être exemplaire"

"Il faut agir maintenant et le faire vite". Ce mercredi matin, à l’occasion de la présentation de son programme, la candidate Yvette Duchemann a rappelé l’urgence écologique. "Ce ne sont pas les partis traditionnels qui vont le faire", a-t-elle ajouté, leur reprochant de se contenter de greenwashing*. "Saint-Denis est en danger, La Réunion est en danger ", clame celle qui considère porter "la seule liste écologiste de La Réunion", avec l’étiquette Génération Ecologie.



Création d'emplois



Parmi ses "priorités", l’emploi, qu’elle juge inhérent à toute transition écologique. "Sur Saint-Denis, nous pouvons prévoir au minimum 2000 emplois", assure la conseillère municipale. Et pour encourager les porteurs de projets à respecter l’environnement, l’équipe annonce la création d’un guichet unique pour les accompagner dans la recherche de financement.



Période post-gilets jaune oblige, les colistiers misent aussi sur la démocratie participative, avec l’organisation de rencontres trimestrielles avec les habitants et la mise en place d’une charte déontologique. "Il y aura zéro clientélisme, zéro corruption", promet-elle. "Pour les grands projets, on aura recours au RIP (référendum d’initiative partagée)", précise le gilet jaune Ludovic Sautron, en deuxième position sur la liste.



Dans son volet spécifiquement consacré à l’environnement, l’équipe promet un territoire "zéro dépôt sauvage"."Nous voulons obtenir le label ville durable et innovante", annonce Yvette Duchemann.



"Les impôts ne seront pas augmentés"



Véritable fléau sur notre île, la problématique de l’errance animale fait également partie du programme, avec l’annonce de la "stérilisation gratuite des animaux pour tous les foyers", ainsi que la "création de deux nouveaux refuges". Signataire d'un manifeste en faveur de l’élevage éthique, la tête de liste prône en outre une agriculture biologique. "L’idée est d’accompagner les agriculteurs".



En matière d’ "énergie et mobilité", la gratuité des transports en commun, le développement des pistes cyclables et la mise en place de vélo de type vélib’ sont annoncés. "Faciliter l'accès aux transports aux personnes âgées et à mobilité réduite nous tient à cœur", souligne Agnès Chevallier, aide à domicile (3ème sur la liste). L’équipe entend aussi promouvoir le photovoltaïque. "La Réunion a d'énormes potentiels qui ne sont pas exploités", estime à ce sujet François Maugis, p résident de l'association Energie Environnement.



Côté aménagement, la liste entend intégrer dans le PLU des mesures de transitions énergétiques et une carte des ondes hertziennes. Mais aussi rénover les logements sociaux. "Notre priorité est que les habitants soient heureux", assure l’élue, qui en profite pour promettre : "Il n’y aura aucune augmentation d’impôt durant le mandat. Et nous ferons en sorte que la GEMAPI ne soit pas supportée par les usagers".



Enfin, l’équipe entend renforcer la sécurité, notamment par le biais d'un redéploiement de la police municipale de proximité, l’augmentation des capacités d’accueil des foyers d’urgence et la réduction des publicités sur l’alcool. "Saint-Denis doit être belle, exemplaire, fonctionnelle, attractive et verte", résume Yvette Duchemann.



* procédé qui consiste à orienter sa communication vers un positionnement écologique dans le but de redorer son image