Politique Yvette Duchemann : "L'après 24 avril 2022"

Voici le communiqué d'Yvette Duchemann, présidente du parti politique "7", s'exprime suite au second tour de l'élection présidentielle de 2022 : Par NP - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 01:25

Ce vote du 24 avril est ce qu’il est, ce que le peuple a décidé par son vote. Une nouvelle mandature commence. Moins de dérives totalitaires ? Plus de solidarité ? Une vraie démocratie ? Et non pas cette illusion de démocratie participative à laquelle on veut nous faire croire.



Que nous apportera cette mandature ? Au travers de ce vote, nous ne réclamons à juste titre, que la garantie d’un QUOTIDIEN en confiance avec ceux que la population a élus et qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre leur programme.



Il nous faudra certainement pendant cette nouvelle mandature encore et encore nous mobiliser pour développer, protéger, et garder nos acquis sociaux, notre liberté.



Et de rappeler Winston Churchill : "Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, ne s’agenouillent pas, ne se soumettent pas."



Il est indéniable aujourd’hui plus que jamais que notre participation est nécessaire et que notre responsabilité est bien collective. Nous allons donc demeurer attentifs et mobilisés pour lutter contre toute décision discriminante, injuste, pour défendre nos libertés fondamentales déjà tellement menacées pendant des années.



Oui à la DESOBEISSANCE FERTILE.



À l’heure d’aujourd’hui, de quoi l’humanité a-t-elle besoin ? Toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes veulent vivre dans un monde en paix, un monde dans lequel chacun peut EXISTER dignement et satisfaire ses besoins vitaux.



À l’aube de ce troisième tour, LA REUNION et ses habitants doivent être associés aux décisions pour une continuité de notre participation et de nos actions et pour prendre les meilleures décisions. Parce que nos urgences sont toujours présentes :

-des logements (des vrais !),

- l’emploi (il nous faut un plan Emplois/Formations)

- une meilleure éducation adaptée à notre niche sociolinguistique

- le développement endogène de notre economie,

- l’accompagnement de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE

- une alimentation bio la plus locale possible (oui nous sommes capables de produire mieux et suffisamment),

- une réelle prise en compte de notre identité plurielle, de notre histoire maillée, de tout´ nout’ bann ti tournéviré quotidiens révélateurs de nos savoir-faire et de nos savoir-être, tous en passe d’être oubliés par nous-mêmes et par cette étouffante mondialisation dévoreuse d’humanité,

- des décisions gouvernementales adaptées à ce que nous sommes,

– et je ne cite pas les autres inégalités par exemple dans le domaine de la santé, de la justice, du service public,

- la sauvegarde la plus efficace de nos forêts, nous savons que leurs essences sont gravées dans nos veines puisque notre Histoire, nos luttes s’y sont déroulées, nous en avons impérativement besoin pour nous préparer au dérèglement climatique (exemple : les cycles de la Nature déjà en kaloubang, nos pluies diluviennes, des inondations de plus en plus fréquentes,

etc.)



Nous avons encore beaucoup à faire et il est indispensable que nous soyons vigilants et engagés lors de ce troisième tour, LES LÉGISLATIVES en juin 2022.



Notre avenir ne dépend pas d’un seul homme, notre avenir dépend de nous : femmes et hommes écoresponsables.



Nou soubat!



Yvette Duchemann, Présidente de 7