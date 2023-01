A la Une . Yves Ethève fait comparaître le journaliste YouTubeur Romain Molina

​Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a décidé de suivre la plainte déposée par Yves Etheve. Le président de la Ligue réunionnaise de football a dans son viseur le journaliste indépendant Romain Molina. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 17:23





Dans une vidéo de 15 minutes publiée sur sa chaîne Youtube le 23 mars 2021, Romain Molina consacrait un tout petit passage - à peine 15 secondes - aux frasques supposées d’Yves Ethève dans le cadre de ses activités privées. Le journaliste qui n’en est pas à son coup d’essai dans sa recherche de la vérité sur les dessous peu glorieux des instances du football français et mondial, avait pris appui sur l’article de Pierrot Dupuy paru en décembre 2020.



Tout en affichant un extrait de cet article qui avait fait grand bruit, Romain Molina y allait de son commentaire personnel. Un commentaire qui lui vaut donc, deux ans après, d’être appelé à la barre d'un tribunal à l'île de La Réunion.



"La présidence française (celle de la Fédération de football, ndlr) ne trouve rien à redire au comportement du président de la Ligue réunionnaise de football qui est actuellement sous enquête. Tout le monde est au courant des pratiques de M. Ethève, sans parler de où va l’argent à la Ligue de football de La Réunion", avait-il commenté à l’époque.



Tout comme Yves Ethève n’a épargné Zinfos à aucun moment ces dix dernières années en portant plainte dès qu’il estimait avoir été diffamé, Romain Molina a logiquement subi le même courroux.



Il est attendu à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis le 2 mars selon nos confrères du Quotidien et du Jir.



Rappelons qu’Yves Ethève avait porté plainte contre Zinfos en diffamation contre ce même article sur lequel Romain Molina s’est appuyé. Résultat des courses : Yves Ethève avait fait chou blanc, en première instance comme en appel.



