A la Une . Yvelines : Victime d’agressions racistes et homophobes, l’adjoint d’une mairie démissionne

En raison des multiples agressions et menaces de mort dont il fait l’objet depuis deux ans, Boris Venon, 2e adjoint à la mairie des Mureaux, annonce qu’il démissionne de son mandat. Il indique également qu’il va quitter la commune. Par NP - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 09:42

C’est la mort dans l’âme que Boris Venon, 2e adjoint à la mairie des Mureaux, a annoncé qu’il démissionnait de son mandat. L’élu socialiste explique que les injures et les menaces reçues depuis deux ans sont venues à bout de son engagement.



Depuis 2020, l’homme affirme avoir été victime de 11 agressions, dont la dernière remonte à quelques semaines. Ce jour-là, alors qu’il est en voiture avec son compagnon, une banale altercation entre automobilistes va tourner en une agression raciste et homophobe. "Le blanc, quitte ma ville, on est ici chez nous", lui auraient dit les agresseurs avant de le poursuivre jusqu’à chez lui pour le menacer de mort.



L’homme de 38 ans regrette le "délitement du lien social" dans la commune depuis quelques années. Après son discours, il a annoncé sa démission du conseil municipal et a indiqué son souhait de quitter la commune.



Une décision qui peine sa collègue et amie Dieynaba Diop qui l’assure de son plein soutien dans ses démarches judiciaires. "Nous ne pouvons pas accepter que la dérive d’une minorité anéantisse tout le reste, tout le travail qui est mené aux Mureaux depuis des années", a-t-elle expliqué.