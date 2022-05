Sport Réunion Yvan Toulet et Ludovic Culin sont "motivés" pour le Rallye du Sud Sauvage

Voici le communiqué de l'équipe du duo Yvan Toulet/Ludovic Culin. Par NP - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 19:52

C’est avec énormément d’envie que l’équipage Yvan Toulet/Ludovic Culin est aligné au départ du Rallye du Sud Sauvage le week-end des 21/22 Mai. Au volant de la Ford Fiesta Rally4 flanquée du numéro #35 le tandem va (enfin!) jouer à domicile.



Sevré de kilomètres en raison d’un abandon précoce suite à une SRSG* lors de la manche inaugurale à la Plaine des Palmistes, l’équipage se projette vers la prochaine course. "L’incident du premier rallye est bien derrière nous. Cette sortie n’était sans doute pas la plus spectaculaire mais les conséquences mécaniques ont été importantes", expliquait le pilote. "L’équipe s’est démenée pour acheminer toutes les pièces nécessaires pour remettre la voiture en ordre de marche et compte tenu des difficultés logistiques liées à Covid et l’actualité en Ukraine, ça n’a pas été facile."



Yvan et son navigateur vont donc découvrir un nouveau terrain de jeu. «Je suis déjà passé par une section de Grand Père (ES2,4,5 Anse les Hauts les bas le Samedi 21 Mai NDLR) il y a plusieurs années. Pour le reste tout sera nouveau.» souriait le pilote. "J’ai coutume de revendiquer mon identité de sudiste. Ce sera l’occasion de tout mettre en pratique pour bien faire. J’ai vraiment hâte d’y être! S’être autant préparé, avoir capitaliser autant d’intérêt de la part de mes partenaires pour faire aussi peu de kilomètres, sur le coup c’était vraiment dur! Finalement, le temps aidant, j’ai transformé ce qui aurait pu rester frustration en énergie positive avec une motivation à son niveau le plus haut. Cette fois, il n’est pas question de bien faire, mais de très bien faire!"



Avec la phase préparatoire de reconnaissances puis de tests pour définir le set up le plus adapté, le duo est bel et bien rentré en mode course. L’équipe d’encadrement technique arrivant en début de semaine, la validation du remontage de la belle à l’ovale bleu et du déverminage pourra laisser place en milieu de semaine à une reprise de repères au volant.



Le Rallye du Sud Sauvage du 21 et 22 Mai comporte deux étapes, 4 tracés différents pour 10 épreuves chronométrées. Avec un total de 87km face à la montre, l’épreuve est coefficientée3 au Championnat de la Réunion des Rallyes.



*SRSG: Sortie de route sans gravité