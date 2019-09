Yvan Dejean, nouveau secrétaire général du PCR

Réunis hier en assemblée extraordinaire à la salle Lo Rwa Kaf au Bocage (Ste-Suzanne), les quelque 600 adhérents du Parti communiste réunionnais présents ont nommé Yvan Dejean au poste de secrétaire général du parti. Ce dernier succède à Maurice Gironcel.



Après plusieurs années du turbulences, le PCR semble retrouver une certaine stabilité. Fini la direction tripartite du parti, qui souhaite désormais avec la nomination d'Yvan Dejean "donner un langage clair" à ses adhérents. "Hier c'était une belle AG avec plus de 600 adhérents présents. Nous poursuivons notre campagne d'adhésion jusqu'au mois octobre et nous ferons le point juste après. Nous sommes en progression, les comptes sont à l'équilibre et la vérité c'est que les municipales participent à cette embellie", reconnaît Yvan Dejean.



Le nouveau patron du PCR voit dans sa nomination "une charge qui confère des devoirs". "Cela fait presque 30 ans que je suis au PCR et je reste plus que jamais un militant", tient à rappeler le principal intéressé.



Deux chantiers prioritaires attendent Yvan Dejean dans les prochaines semaines: les municipales bien évidemment mais aussi l'élaboration "avec toutes les forces vives de l'île" d'un "projet réunionnais" de développement durable et solidaire. "Avec toute la modestie qui doit nous caractériser, nous devons continuer à rassembler toutes celles et ceux qui seraient d'accord pour élaborer un projet réunionnais, construit par et pour les Réunionnais", insiste Yvan Dejean.



Ce dernier voit dans la venue prochaine d'Emmanuel Macron l'occasion de porter ce projet. "À travers ce projet, nous souhaitons proposer une contractualisation avec Paris sur les grands projets réunionnais, basée sur le respect et l'égalité. Ce n'est pas gagné car des antagonismes encore très profonds existent encore mais il serait souhaitable de les dépasser compte tenu de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. L'incendie a été éteint mais le feu couve toujours", poursuit Yvan Dejean.



Pour les municipales, le responsable communiste, qui sera candidat à Saint-Louis, a indiqué que le parti "reste sur sa ligne de conduite" et étudie toutes les propositions. "Nous irons sous notre propre bannière dans certaines communes et travaillons aussi à des alliances avec d'autres formations politiques dans l'esprit de ce qui a été fait en 1945 avec Raymond Vergès et Léon de Lepervanche au sein du CRADS (Comité républicain d'actions démocratique et sociale, ndlr). Pour les municipales, nous souhaitons la mise en place d'un "CRADS 2.0, pour que nous cessions de nous affronter sur des positions dépassées, d'autant que la situation est grave à La Réunion".



Si le PCR "ne fait pas de tractations" assure Yvan Dejean, le parti tient néanmoins des échanges "les plus cordiaux possibles", avec les autre forces politiques. "Nous discutons avec ceux qui veulent discuter avec nous. Et les sections de chaque commune traiteront au cas par cas. Il y a une démocratie vivante par nos sections. D'ici une quinzaine de jours, tout sera ficelé", conclut Yvan Dejean.