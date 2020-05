A la Une . Yvan Dejean dénonce la rentrée scolaire Le secrétaire général du Parti communiste réunionnais regrette la décision de renvoyer les enfants en classes. Il s’attaque à une "décision de Paris" sans fondement avec la réalité locale et appelle à la création d’un pouvoir décisionnaire réunionnais.





"Pourquoi mettre la vie des enfants en danger ?" demande Yvan Dejean à l’État. Le secrétaire général du PCR met en lumière trois informations qui "jettent le trouble" sur le plan de déconfinement du gouvernement.



La première concerne l’affirmation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le risque d’augmentation de la mortalité qui pourrait compter entre 85 000 et 165 000. Le port du masque ne changeant rien. Il rappelle ensuite la mystérieuse maladie qui frappe les enfants ayant été en contact avec le Covid-19. Enfin, Yvan Dejean signale que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réuni son Comité d’urgence pour évoquer : "l’avancée inexorable de la pandémie de Covid-19".



Pour le secrétaire général du PCR, le gouvernement ne pouvait pas ignorer ces éléments, en plus des recommandations du Conseil scientifique favorable à une rentrée scolaire en septembre. Selon lui, le système bureaucratique "tire le parapluie avec un protocole sanitaire qui, sans le dire, fait supporter moralement aux parents et pénalement aux élus locaux une éventuelle infection des enfants au Covid-19, un virus mortel".



Regrettant que les autorités appliquent "bêtement des décisions de Paris sans tenir compte des interrogations des experts et la position des Réunionnais", il souhaite la création d’un pouvoir décisionnaire réunionnais, responsable devant le peuple réunionnais. Nicolas Payet Lu 842 fois