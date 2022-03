A la Une . Yvan Colonna est mort

Reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Corse et de Corse-du-Sud en 1998 à Ajaccio, Yvan Colonna est décédé des suites de ses blessures. Il avait été hospitalisé après une bagarre avec un co-détenu le 2 mars dernier. Par LG - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 06:15

Incarcéré à la prison d'Arles pour le meurtre du préfet Claude Erignac, Yvan Colonna est décédé des suites de ses blessures ce lundi.



Le mercredi 2 février, il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique après avoir été agressé par un autre détenu.



Celui-ci lui a infligé une strangulation à main nues puis tenté de l'étouffer avec un sac sur la tête. Yvan Colonna est tombé dans un coma post-anoxique consécutif à une privation d'oxygène dans le cerveau.



Quant à l'agresseur d’Yvan Colonna, il avait été mis en examen pour "tentative d’assassinat ", crime qui devrait être requalifié. L’homme de 36 ans d’origine camerounaise purgeait une peine de neuf années d'emprisonnement du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.



Le berger indépendantiste corse avait échappé à la justice pendant de nombreuses années où il avait pris le maquis. C'est finalement en 2003 qu'il avait été interpellé à Porto-Pollo après cinq années de cavale.



Après un mois d'audience d'assises, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 12 décembre 2007. L'un de ses avocats, Maître Antoine Sollacaro, assassiné en 2012, évoque à l'époque une "erreur judiciaire" et fait appel. Mais ce verdict sera confirmé par deux autres procès, l'un en 2009, annulé par la Cour de cassation pour vice de procédure, et l'autre en 2011 durant lequel Yvan Colonna est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le berger corse avait toujours clamé son innocence.