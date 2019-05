Younous Omarjee remercie les Réunionnais pour leur confiance renouvelée

Un immense merci à tous les militants qui tout au long de cette campagne avec dévouement n’ont pas ménagé leur peine. Et qui pourront continuer a compter sur nous pour porter dans le Parlement européen une voix forte, intransigeante sur les principes et digne.



Il convient, pour ne pas passer à côté, de saisir les courants profonds qui font que les élections de Bolsonaro au Brésil, de Modi en Inde et de l’avancée des extrêmes droites en Europe, participent d’un même mouvement. C’est à cet effort de compréhension que tous sommes appelés.