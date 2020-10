Politique Younous Omarjee parmi les 20 députés européens les plus influents

Le site d'analyse politique "Vote Watch Europe" a diffusé un classement des parlementaires européens et le Réunionnais Younous Omarjee figure en bonne position.





Le site d'analyse a mené plusieurs études pour classer les parlementaires européens qui ont le meilleur réseau, ceux qui ont le plus d'impact sur les décisions prises ou ceux qui ont le plus fort taux de réussite face au vote par exemple.



Le Réunionnais Younous Omarjee, qui en est à son troisième mandat consécutif de député européen, est classé à la 16e position sur plus de 700 parlementaires en terme d'influence politique et sociale.



Vote Watch Europe collecte des données afin de déterminer quels sont les députés européens les plus influents et offrir une grille de lecture permettant de comprendre comment les décisions sont prises en Europe.