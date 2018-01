Communiqué Younous Omarjee contre la pêche électrique en Europe

Les députés européens Younous Omarjee (GUE/NGL), Yannick Jadot (Verts/ALE), Isabelle Thomas (S&D), et Patricia Lalonde (ALDE) ont déposé avec plus d'une soixantaine de députés européens de différents groupes politiques et pays, quatre amendements visant à interdire totalement la pêche électrique en Europe. Proscrite dans la plupart des pays du monde, la pêche électrique est également interdite dans l'Union européenne depuis 1998. Cependant une dérogation a été accordée en 2006 aux pêcheurs des Pays-Bas et leur permet de recourir à cette méthode néfaste dans l'ensemble de la mer du Nord, y compris donc dans les eaux françaises et anglaises. Tous les pêcheurs et scientifiques qui ont pu observer ses effets témoignent des conséquences lourdes et irréversibles de cette méthode de pêche sur les poissons et les écosystèmes. Et l'effondrement de la ressource met en péril la pêche et risque de conduire à terme à la disparition des pêcheurs artisanaux dans les zones où cette méthode de pêche est utilisée. Le 16 janvier, le Parlement européen sera appelé à se prononcer en session plénière sur la pêche électrique et sur les amendements proposés par Younous Omarjee, Yannick Jadot, Isabelle Thomas et Patricia Lalonde. "Une autorisation, même partielle, de la pêche électrique ouvre la voie à des dérives et des impacts environnementaux, économiques et sociaux potentiellement irréversibles", prévient Younous Omarjee. "Il est essentiel aujourd'hui d'interdire définitivement cette pêche barbare qui électrocute tout l'écosystème marin, tuant tout sur son passage et n'épargnant aucun organisme vivant ". "La Commission européenne a commis deux fautes graves dans ce dossier", ajoute Isabelle Thomas. "Elle n'a pas respecté l'avis de son comité scientifique qui préconisait de n'accorder aucune dérogation, alors que la PCP exige de tenir compte du meilleur avis scientifique. Elle n'a pas non plus permis aux parlementaires de voter en connaissance de cause. Un vote massif interdisant la pêche électrique lui rappellera comment fonctionne la démocratie". Pour Yannick Jadot, député européen Verts/Ale, "la Commission européenne a clairement manqué à ses obligations : fonder ses recommandations sur celles de la science, contrôler le caractère scientifique et le nombre de dérogations accordées, informer le Parlement européen en toute transparence. Elle apparaît une fois encore plus attentive à l'intérêt d'un lobby prédateur qu'à l'interet général européen, la survie des pêcheurs artisans et la protection des écosystèmes marins. C'est pourquoi le Parlement européen doit reporter le vote afin que les députés puissent auditionner la Commission sur ses décisions scandaleuses et prendre la seule décision sensée : sortir de l'exception européenne et interdire une pêche destructrice de l'environnement, des pêcheurs et des territoires côtiers". N.P Lu 102 fois





