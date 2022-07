A la Une . "Young Reporters for Environment" : Deux élèves réunionnais terminent 2e du concours international

57,4 millions. C'est le nombre de tonnes de déchets électroniques jetés en France durant l'année 2021, notamment à cause de l'obsolescence programmée. C'est ce qu'on apprend dans la vidéo réalisée par deux élèves de la classe lycée de l'École des créateurs, qui ont décroché la deuxième place du concours "Young Reporters for environment" dans la catégorie 15-18 ans. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 17:04

Le communiqué de l'École des créateurs :



Enzo et Titouan, deux élèves de la classe lycée de l'École des créateurs, basée à St Pierre de la Réunion, viennent de se voir décerner la deuxième place ex-aequo du concours "Young Reporters for environment" (YRE) dans la catégorie vidéo 15 -18 ans !



Après avoir remporté le premier prix du concours national "Jeunes reporters pour l'environnement" début juin, leur vidéo "57,4 millions" prend la deuxième place ex-aequo derrière la Belgique et à égalité avec la Corée du Sud! 42 pays participaient au concours international, autant dire que la performance est remarquable!



L'exercice consistait à faire du journalisme de solution : sélectionner l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU et valoriser une solution locale ! Enzo et Titouan ont choisi d'aborder la problématique des déchets électroniques et de mettre en avant l'action de l'association Ekopratik et des Reparali Kafé.



Le détail des résultats YRE de se trouve dans le lien ci-dessous :

https://www.yre.global/stories-news/2022/6/7/press-release-winners-of-the-international-yre-competition-2022





Enzo et Titouan, deux élèves de la classe lycée de l'École des créateurs, basée à St Pierre de la Réunion, viennent de se voir décerner la deuxième place ex-aequo du concours "Young Reporters for environment" (YRE) dans la catégorie vidéo 15 -18 ans !Après avoir remporté le premier prix du concours national "Jeunes reporters pour l'environnement" début juin, leur vidéo "57,4 millions" prend la deuxième place ex-aequo derrière la Belgique et à égalité avec la Corée du Sud! 42 pays participaient au concours international, autant dire que la performance est remarquable!L'exercice consistait à faire du journalisme de solution : sélectionner l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU et valoriser une solution locale ! Enzo et Titouan ont choisi d'aborder la problématique des déchets électroniques et de mettre en avant l'action de l'association Ekopratik et des Reparali Kafé.Le détail des résultats YRE de se trouve dans le lien ci-dessous :