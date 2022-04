A la Une . YouPorn et RedTube rejoignent la liste des sites pornographiques menacés d'être interdits en France

Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 13:34





La nouvelle instance de contrôle de l'audiovisuel et du web a décidé de marquer le coup dès sa mise en place en fin d'année dernière. L'Arcom a d'abord mis en demeure plusieurs sites internet pornographiques très connus et très utilisés en France comme PornHub, Tukif, xHamster, xVideos ou encore Xnxx . PornHub est actuellement le 7e site internet le plus visité dans le pays. Les Français y passent en moyenne 10 minutes par jour, selon l'outil de suivi des audiences, "Alexa".Le gendarme du web leur reproche l'absence d'un dispositif qui veille à interdire l'accès à ces plateformes pour les moins de 18 ans. Les 5 sites avaient alors été mis en demeure en décembre. Les entreprises n'ont pas fait évoluer leurs mesures de sécurité et l'Arcom a par la suite saisi le tribunal de Paris début mars . La décision de justice est attendue. L'interdiction de ces plateformes pourraient être prochainement annoncées.

Deux nouveaux sites menacés



Des plateformes françaises font partie de la liste des sites pornographiques visés par l'Arcom. Elles ont fait valoir que d'autres entreprises ne suivaient pas les règles de protection des mineurs.



Le gendarme du web a par la suite démarré une nouvelle procédure à l'encontre de deux autres sites : YouPorn et RedTube. S'ils ne se plient pas aux demandes de l'Arcom, la justice pourrait à nouveau être saisie et une interdiction totale d'accès depuis des adresses IP françaises pourraient être décidée.