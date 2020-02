Yohan Cervantes candidat à st-Philippe : "Il n’y aura pas d’union, il y aura enfin le changement"

Engagé aux cotés du Parti socialiste dans ses premiers pas en politique, Yohan Cervantes s’en est éloigné depuis 2013 et a décidé de se présenter à nouveau pour les municipales à St-Philippe. "Il n’y aura pas d’union, il y aura enfin le changement".



Élu de l’opposition, il dresse un bilan sans concession de la précédente mandature. "Le premier magistrat avait promis de mettre Saint-Philippe en avant, ce fut chose faite, mais pas dans le bon sens du terme".



De ses convictions et ses expériences, le responsable administratif dans une collectivité sudiste a construit un programme basé sur "une politique de solidarité et de liens, la construction d’une organisation agricole territoriale qui accompagne la production locale dans le sens de la santé, de la population et de nos producteurs, et l’épanouissement démocratique, ou comment prendre en compte la parole et l’opinion des habitants, dans la programmation des actions municipales".