Municipales 2020 Yohan Cervantès, candidat à St-Philippe: "Apporter un autre regard sur les citoyens"



Mes chers amis de Saint Philippe, mon équipe et moi même sommes ravi de vous présenter un nouveau projet politique pour notre ville. Ce projet, vous le savez, s’appuie sur un programme de 8 axes thématiques et sur une méthode, celle du débat démocratique.



Sur la forme, nous vous avons déjà proposé durant ces derniers mois, une nouvelle méthode politique : un combat d’idées et non de personne, des échanges politiques dans le respect des opinions diverses, une bienveillance revendiquée et des valeurs fermes. D’ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous en féliciter et à nous rejoindre.



Sur le fond, notre action politique se situe dans les mouvances citoyennes. A ce titre, celle-ci est en totale rupture avec les méthodes des anciens partis politiques, dit partis traditionnels :



- cela implique un autre regard sur les citoyens, celui de leur responsabilité quant à leur choix et leur acte,



- cela implique une plus grande écoute et une plus grande proximité avec eux via une démocratie participative tout au long du mandat,



- cela implique plus de transparence dans les décisions.



Nous croyons à la justice sociale et à la transition écologique, qui pour nous sont liées. La justice sociale, c’est mettre en place tout un ensemble d’outils de lutte contre la précarité et la misère qui frappent durement notre territoire. C’est aussi établir de meilleures conditions d’insertion et de création d’emploi par une politique volontariste d’accompagnement des porteurs de projet et par la mise en place de réseaux d’entreprises sur le territoire.



La transition écologique est pour nous une nécessité, elle se traduit par une écologie populaire et inclusive au travers les jardins collectifs et partagés, la banque de semence paysanne, les circuits de consommations courts, une agriculture diversifiée et de qualité.



Nous croyons également qu’il faut accorder une place importante à notre culture et notre identité, dans un monde de plus en plus homogène afin de ne pas oublier qui nous sommes et d’où nous venons.



Nous croyons au retour des valeurs humanistes et progressistes dans toutes les sphères de la vie publiques.



Nous croyons à la souveraineté populaire et citoyenne. C’est aux citoyens de s’engager et de décider!



Les 15 et 22 mars prochains, c'est vous qui décidez. Candidat à Saint-Philippe, Yohan Cervantès, qui se présente sans-étiquette et sous la liste "Imaginer et agir en solidarité", compte bien jouer plus que les trouble-fêtes dans le duel annoncé entre le maire sortant, Olivier Rivière et l'ancien député-maire Wilfrid Bertile. Âgé de 36 ans, ce responsable administratif et financier de la restauration scolaire à la mairie de Saint-Joseph promeut "un combat d'idées et non de personne, des échanges politiques dans le respect des opinions diverses", ainsi qu'une "bienveillance revendiquée et des valeurs fermes". Il souhaite être "en totale rupture avec les méthodes des anciens partis politiques, dit partis traditionnels" à travers "une plus grande écoute et une plus grande proximité" avec les citoyens de la commune sudiste.







