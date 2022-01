A la Une .. Yoga : La musique pour se reconnecter à soi

Frédéric gère le centre Sat Amrit, destiné au bien-être et situé à Saint-Denis. Il y donne des cours de yoga depuis plusieurs années. Ce Réunionnais qui a étudié la guitare classique au Conservatoire pendant dix ans accorde une place importante à la musique et au chant durant ses séances de yoga. Il juge même cette pratique artistique primordiale pour “ouvrir son cœur”. Par Maëva Huart - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 16:20

Ce quarantenaire quitte son île natale à 17 ans et s’installe sur Paris. Il pratique les arts martiaux asiatiques pendant plusieurs années tels que le Kung-Fu ou le Tai chi chuan (appelé aussi Qi gong, basé sur des mouvements lents et sur la respiration).



En 2005, il commence l’enseignement ancestral du Kundalini Yoga (Yoga de la conscience) qui fait aujourd’hui partie intégrante de ses cours, tout comme les postures, la méditation et la respiration profonde (Pranayama). Ce Dionysien a pour particularité de proposer des séances de yoga en musique, au son de sa voix et de sa guitare.



Un cheminement accompagné par la musique



“Le yoga est un cheminement postural et méditatif, la musique en live à la guitare accompagne la répétition des différents mantras", souligne Frédéric. "Les mantras sont des chants sacrés qui permettent de se reconnecter à soi-même”.



Lorsqu’il prend sa guitare et se met à frotter les cordes, au rythme des notes de musique, les élèves chantent à leur tour et répètent ces chants qui s’avèrent thérapeutiques.



“Chanter en live encourage les autres à chanter, cela leur permet de changer d’état d’esprit et de changer de vibration. La musique étant elle-même une vibration”, explique le yogi.



“La musique est un art pour ouvrir le coeur”



Frédéric s’est formé en Asie il y a environ 28 ans, et souhaite transmettre le yoga de la conscience grâce à l’enseignement qu’il a pu recevoir de la lignée des maîtres du Kundalini.



Selon lui, “le yoga est une technologie pour se reconnecter à soi-même, technologie car c’est quelque chose d’immatériel et non palpable contrairement à la technique”.



Ce musicien qui a aussi longtemps pratiqué les arts martiaux soutient que le yoga est un art martial, car il permet de se centrer et de ne pas se disperser. Il illustre cet “alignement” en évoquant les artistes, les chanteurs qui chantent “avec leurs tripes”. Et surenchérit : “La musique est un art pour ouvrir le cœur.”