A la Une .. Yoann Cancan (LFI) à Philippe Naillet : "Vous vous devez de respecter ces convictions et de clarifier votre positionnement"

Dans une lettre ouverte adressée au député sortant de la 1ère circonscription et candidat à sa réélection, Philippe Naillet, le candidat de la France insoumise, Yoann Cancan, appelle le candidat socialiste à "clarifier son positionnement". "Vous vous devez de respecter ces convictions et de clarifier votre positionnement, qui ne saurait être que de façade et de circonstance", lance l'insoumis au patron du PS local, qui n'arborera pas l'étiquette du parti à la rose pour le scrutin à venir. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 07:41

Monsieur Naillet, comme je vous l’ai dit lors de notre discussion du 24 avril dernier, ne sous-estimez pas le niveau de rejet de la politique de M. Macron, dont le “PS des éléphants” s’est rendu complice.



C’est la seule manière de comprendre que les consignes que vous avez données de voter pour M. Macron n’aient pas été entendues à St-Denis comme à La Réunion toute entière, alors qu’une forte adhésion au projet de rupture porté par L’Union populaire s’était exprimée le 10 avril.



Vous l’avez certainement ou du moins, en partie, compris, puisque vous m’aviez répondu que vous n’arboreriez pas l’étiquette PS pendant votre campagne.



Comme l’a dit un homme que vous avez accompagné dans sa politique socio-libérale, “la carpe, ce n’est pas le lapin”. Les Insoumis ont le droit de savoir quel Monsieur Naillet s’adresse à eux quand il le fait:



* Celui qui demande leur soutien en se réclamant (éventuellement?) de leurs idées?

* Celui qui a soutenu la politique de François Hollande de façon globale et, plus particulièrement, a soutenu la loi travail en 2016, a soutenu M. Valls aux primaires de 2017, a soutenu Mme Hidalgo aux dernières présidentielles et disait encore, dans ses deux derniers lives des 14 et 22 avril dernier, que la retraite à 60 ans n’était pas possible et qu’il était fermement pour la retraite à 62 ans?



Monsieur Naillet, au-delà des étiquettes, sachez que nous défendons des convictions. C’est la seule manière de faire reculer l’abstention et le dégoût, que les politiques que vous avez défendues ont accru. Vous vous devez de respecter ces convictions et de clarifier votre positionnement, qui ne saurait être que de façade et de circonstance.



Nous savons comprendre où se trouve l’intérêt de notre camp, mais nous n’avons pas la mémoire courte.