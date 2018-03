Auto Yaris, 3ème du nom Commercialisée depuis 1999 la Toyota Yaris s'est taillée une solide réputation de robustesse et de fiabilité. La 3ème génération relève le gant et se dote au passage de quelques centimétres supplémentaires, signes d'une évolution vers le haut. D'autant que localement 55% des ventes se font sur les petites citadines, alors pas question de laisser passer l'occasion de reconquérir ce segment pour Toyota.

De fait, les objectifs affichés de l'importateur local pour l'année 2012 sont de 500 unités, ceci correspondant à une part de marché de 5% soit un gain substantiel par rapport à la place actuelle de 3,9% du marché. La nouvelle Yaris prend quelques centimètres en longueur (+10cm), ceci améliorant considérablement la vie à bord avec, en particulier, +35mm de place pour les genoux des passagers arriéres.

La nouvelle Yaris se décline en 3 versions, Cool, Style et Sport avec des motorisations essence de 68 à 99cv et en diesel de 90cv. On retrouvera même la possibilité d'une boite de vitesse robotisée disponible depuis 2005. La Yaris se veut plus tonique tant en terme de lignes que de niveaux de finition. La sécurité y est aussi présente avec 7 airbags et le contrôle de stabilité.

Au niveau des innovations, la Yaris se dote aussi d'un écran tactile regroupant les fonctions de commande de la radio, de l'ordinateur de bord ou encore le bluetooth. On verra même débarquer dés l'année prochaine une version hybride, l'occasion idéale de pouvoir acquérir une citadine propre.

Une Yaris positionnée à partir de 15 890 euros en version essence et 19 590 euros en diesel, une version entreprise devrait, d'autre part, être commercialisée en 2012. Les adeptes du haut de gamme apprécieront la version Platinium avec boite MMP, caméra de recul et démarrage sans clé. Le dispositif Stop & Start est disponible par ailleurs sur plusieurs motorisations.

Au chapitre des détails qui peuvent aussi faire la différence, on appréciera la fait qu'il y ait une vraie roue de secours y compris en aluminium si le véhicule en est équipé et l'ingénieux coffre offrant deux possibilités de hauteur de fond, évitant ainsi le mal de dos lors de chargement ou déchargement de charges lourdes. Bref une Yaris 3ème du nom dont les améliorations vont au delà d'un simple lifting avec une volonté affichée de tirer vers le haut, la suite dans les chiffres des ventes des mois à venir.

Axel Thiro





