Yannis Lebon : Les "projets pharaoniques" de la majorité n'avancent pas





Le conseiller municipal de l'opposition, sans réponse à ses demandes répétées pour la mise à disposition d’un local et d'un espace sur le site internet de la mairie, envisage de déposer plainte la semaine prochaine devant le tribunal administratif.



Chantiers de la contournante Est et Ouest abandonnés

"En tant qu’élu, en tant que citoyen, en tant que directeur d’école primaire, cette rentrée scolaire 2017 restera gravé dans ma mémoire", a-t-il également souligné au sujet de la gestion de la crise des Atsem.



Concernant les chantiers routiers, la contournante Est qui doit absorber 3 500 véhicules/jour, "est réduite à l’heure d’aujourd’hui à un aménagement paysagé dont les travaux sont abandonnés ne faisant pas partie des priorités de la majorité selon les déclarations sur les réseaux sociaux d’un membre de la majorité". Même constat du président du Cercle démocratique du Tampon pour la contournante Ouest. "Simple tronçon tracé derrière l’université à l’état d’abandon, jamais ouverte à la population". Quant au prolongement du boulevard du Général de Gaulle, "et ses malversations qui ont causé tant de dégâts lors de Berguita", "la mairie a brûlé toutes les étapes et la population paie aujourd’hui les conséquences". "Il faut se battre pour que la loi soit appliquée au Tampon et que les droits de l’opposition soient reconnus", a hier lancé Yannis Lebon. "Se battre contre mes ex-colistiers qui ne voulaient pas m’accorder mon droit d’écrire au sein du magazine du conseil municipal, se battre contre la municipalité, il a fallu que je sollicite l’intervention du préfet".Le conseiller municipal de l'opposition, sans réponse à ses demandes répétées pour la mise à disposition d’un local et d'un espace sur le site internet de la mairie, envisage de déposer plainte la semaine prochaine devant le tribunal administratif. N.P Lu 243 fois





