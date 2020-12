Yannick NOAH “Fête le mur” avec les écoliers de Saint-Paul

Dans le cadre de la 21ème Édition de l’association « Fête le Mur » qui se déroule actuellement à Saint-Paul. Les marmailles de l’école maternelle et primaire Eugène-DAYOT, de l’école élémentaire Jean-Luc DALY-ERAYA et de l’école primaire Louise SIARANE ont pu rencontrer la personnalité préférée des Français Yannick Noah, aussi fondateur de l’association Fête le Mur.



Equipés de leur masque, de leur gourde et de leur casquette, les écoliers des trois écoles de Saint-Paul – les marmailles de l’école maternelle et primaire Eugène-DAYOT, de l’école élémentaire Jean-Luc DALY-ERAYA et de l’école primaire Louise SIARANE – ont pu rencontrer leur idole, Yannick NOAH. Ils l’ont accueilli sur ses tubes “Les Lionnes” ou encore “Aux Arbres Citoyens”. Des étoiles dans les yeux, ils ont pu profiter de quelques instants avec le Champion de tennis et lui poser quelques questions qu’ils ont préparé en classe. “À quel âge a-t-il commencé le tennis?” ou encore “C’est toi qui a remporté Roland Garros ?”, les journalistes en herbe se sont prêtés au jeu des questions.



C’est en fin d’après-midi que les marmailles de l’école primaire Louise SIARANE ont pu taquiner la balle jaune avec l’ancien capitaine de l’équipe de France de la Coupe Davis. Avec un champion du monde, gageons qu’ils en garderont un merveilleux souvenir.



Fondée en 1996 par Yannick NOAH, l’association Fête le Mur, a pour objectif premier la promotion de l’éducation par le sport. L’idée est de véhiculer des valeurs fortes auprès des enfants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville par le biais de l’apprentissage du tennis.



Ainsi, depuis plus de deux décennies, plusieurs actions pérennes sont mises en place dans les cités aussi bien dans l’hexagone qu’en Outre mer : accès à la compétition, école d’arbitrage Fête le Mur, promotion des filles dans les quartiers, programme de Formation et d’Insertion Professionnelle, de décloisonnement et enfin un programme dédié aux enfants et adultes en situation de handicap. 31 villes, regroupant 80 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville adhèrent à cette association. Plus de 29 000 enfants ont bénéficié de ce programme depuis sa création.



Pour Saint-Paul, ville humaine et solidaire