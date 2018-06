Après la deuxième place du marché de Saint-Pierre au concours national du plus beau marché de France, organisé par JP Pernaud sur TF1,



Après la première place de la Réunion au concours de la plus fine braguette à l’ancienne de France… !!! Euh…. je me suis trompé de concours !



"La meilleure Baaaguette à l’ancienne de France" remportée par un St Paulois : Laurent Encatassamy,



Hell Bourg participera au concours du plus beau village de France organisé cette année par Stéphane Berne.



Jamais deux sans trois !



Un peu de chauvinisme ne nuit pas !



Et pour certains, joyeux Eid-el-fitr……