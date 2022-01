A la Une . Y a-t-il une démarche à effectuer pour transformer son pass sanitaire en pass vaccinal ?

Le pass vaccinal prend ce lundi matin le relais du pass sanitaire. Dorénavant, plus possible d'entrer au restaurant, dans les bars, au cinéma ou dans les salles de sport en présentant un simple test négatif au Covid-19. Il faudra désormais présenter un schéma vaccinal complet.

Pour autant, y-a-t-il une démarche ou une manoeuvre spécifique à effectuer sur son téléphone. Zinfos vous répond. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 05:55

Vous avez légitimement le droit de vous interroger ce matin, alors que le pass vaccinal est entré en fonction depuis quelques heures : vais-je avoir une démarche à effectuer pour transformer mon pass sanitaire en pass vaccinal?



La réponse est heureusement non.



Si vous avez déjà votre pass sanitaire, le QR code papier ou numérique reste identique pour le pass vaccinal. Et inutile de chercher une quelconque mise à jour de votre application TousAntiCovid : les exigences sont les mêmes et votre QR Code est toujours valable.



Seuls les professionnels devront effectuer une mise à jour de leur l'application TousAntiCovid Verif, qui leur permet de vérifier les pass vaccinaux.



Le pass vaccinal sera exigé dans les mêmes lieux que le pass sanitaire : Bars, restaurants, cinémas, salles de sport, lieux de loisirs, etc...



