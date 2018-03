Y. Efimova, tête d'affiche du 25e meeting de l’océan Indien, contrôlée positive

La nageuse russe Yulia Efimova, championne du monde du 50m et 200m brasse et "recordwoman du monde du 50m brasse en grand et petit bassin", a été contrôlée positive, rapporte l’Équipe.fr.



Réalisé en octobre, le test a révélé la présence d’un stéroïde appelé la DHEA. Selon le quotidien sportif, la championne aurait avoué avoir pris des compléments alimentaires.



Le risque pour Yulia Efimova est une suspension de deux ans. Ni les instances sportives russes, ni l’agence nationale antidopage n'ont confirmé l'information.



La nageuse avait participé au 25e meeting de l’océan Indien à Plateau Caillou, dans lequel elle figurait comme l’une des têtes d'affiche.