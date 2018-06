Xtrem Fight Dionysien: Le muay thai mis à l'honneur ce samedi au Petit stade de l'Est

Le Xtreme Fight Dionysien est une première dans son genre. Cet événement est coorganisé par 3 clubs de Saint-Denis (Team Bcblr, United Boxing Club De La Source "UBCDLS Team" et la Team Robert MUAY THAI). (Photos: Pierre Marchal / Anakaopress)Cette manifestation d’envergure internationale proposera au public réunionnais des combats de très haut niveau avec des boxeurs de renom. Ce sera l’occasion pour les connaisseurs ainsi que pour un public plus large de découvrir ou redécouvrir la richesse tactique, technique et spirituelle de cette discipline et cela dans les meilleures conditions.Au-delà d’un simple évènement sportif, ce gala de boxe sera un véritable show, un spectacle son et lumière. Il sera l’occasion de mettre en avant la culture thaïlandaise au travers de la boxe mais surtout de valoriser nos talents locaux.Et notamment parmi eux :champion du monde, champion de France et plusieurs fois champion de la Réunion, fer de lance du club UBCDLS2 fois champion du monde notamment en 2018, champion de France ; le Nak Muay affuter du TEAM ROBERTchampion de France poids lourd et plusieurs fois champion de la Réunion) qui nous vient tout droit du BCBLRFlorent KAOUACHI : 3 fois champion du monde en poids lourd, originaire du club BAOBABGiovanni Boyer [BDN] VS Kengjak Naruphai [Thai]Samuel Andoche [UBCDLS] VS Dapmoon Sia Sot Bangsaen [Thai]Vianney Séperoumal [BCBLR] VS Ranrachai Pran [Thai]Ulrich Zémia [UBCDLS] VS Pok Bill Pumphanmuang [Thai]Vincent Naxos [BDN] VS Prainoii Popohin [Thai]Josué Absalon [BCBLR] VS Chaimagkol Sitdoudou [Thai]Jéremy Payet [CTC] VS Kamrailpech Pumphanmuang [Thai]Kévin Latchimy [Sainte-Marie] VS Mostazo Jimenez [Esp] / Ulrich Emmanuel [BCBLR VS Mourad Zakari [Esp]Florent Kaouachi [Baobab] vs Ahmed Karoucha [Esp]Mohamed Madi [UBCDLS] VS Gabriel Hoarau [BDN]Xtreme Fight Dionysien : Samedi 16 juin à partir de 20h Petit Stade de l’EstTarif : 15 Euros (Prévente : 10 Euros)Plus d’infos : www.monticket.re