Culture XL Airways partenaire de la première édition du concours de la correspondance Stéphanie Cordier est chargée des médias à XL Airways. Partenaire de la première édition du concours de la correspondance, elle a bien voulu expliquer les raisons de l’implication de la compagnie aérienne.

Pourquoi avez-vous accepté d'être partenaire ce premier concours de la correspondance ?

L’engagement fait partie des valeurs d’XL Airways, et tout spécialement auprès de la communauté réunionnaise. L’objectif de ce concours, qui est de valoriser l’Histoire de La Réunion à travers la promotion de l’écriture, nous a paru être un très beau projet.



Quels conseils donneriez-vous aux participants ?

De se laisser inspirer par les mille et une histoires de l’Île ! Derrière la grande Histoire se cache une galerie de personnages étonnants qu’il est passionnant de raconter.



Votre actualité ?

Et de quatre ! Après Paris CDG, Marseille et Lyon, XL Airways a ajouté Toulouse à ses destinations au départ de Saint-Denis. Depuis le 1er novembre 2017, les Réunionnais peuvent s’envoler toute l’année vers la ville rose grâce à un vol hebdomadaire (le mercredi, retour de Toulouse le mardi). Tous les vols sont directs et effectués en Airbus A330-200 et 300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. L’aller/retour est proposé à partir de 499 €, bagage de 23 kg, repas chaud, collation et divertissement compris.



Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis.



Informations et règlement à voir sur : L’engagement fait partie des valeurs d’XL Airways, et tout spécialement auprès de la communauté réunionnaise. L’objectif de ce concours, qui est de valoriser l’Histoire de La Réunion à travers la promotion de l’écriture, nous a paru être un très beau projet.De se laisser inspirer par les mille et une histoires de l’Île ! Derrière la grande Histoire se cache une galerie de personnages étonnants qu’il est passionnant de raconter.Et de quatre ! Après Paris CDG, Marseille et Lyon, XL Airways a ajouté Toulouse à ses destinations au départ de Saint-Denis. Depuis le 1er novembre 2017, les Réunionnais peuvent s’envoler toute l’année vers la ville rose grâce à un vol hebdomadaire (le mercredi, retour de Toulouse le mardi). Tous les vols sont directs et effectués en Airbus A330-200 et 300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. L’aller/retour est proposé à partir de 499 €, bagage de 23 kg, repas chaud, collation et divertissement compris.Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis.Informations et règlement à voir sur : http://aparmedia. wixsite.com/appel Gilette Aho Lu 27 fois





Dans la même rubrique : < > Festival "Même pas peur" : Une affiche "injustement stigmatisée" selon le maire de St-Philippe [Au Japon] Le tour du monde sportif de la famille Grimaud