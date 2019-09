A la Une . XL Airways lance un ultime SOS XL Airways et son actionnariat demandent un rendez-vous à Air France en extrême urgence. C'est l'appel au secours que vient de lancer la compagnie qui a annoncé jeudi soir se retrouver dans de très grandes difficultés financières. Au point de cesser d'émettre ses billets de réservation. La compagnie vient de rendre public ce message adressé tout particulièrement à Air France :

"L’ensemble du personnel et la direction de XL Airways refusent de mourir dans le silence et l’indifférence d’un nouveau dossier de faillite, sans avoir tenté un sauvetage qui est encore possible avant l’audience d’ouverture du redressement judiciaire.



La compagnie XL Airways s’apprête à être placée en redressement judiciaire ce lundi 23 septembre. Alors que des solutions de sauvetage, passant notamment par un accord entre l’actionnariat actuel et Air France, tel que d’ailleurs négocié au printemps 2018, existent et sont plus que jamais d’actualité !



Alors que la Ministre Elisabeth Borne, en charge du secteur, se disait encore avant-hier « soucieuse de l’emploi et de la préservation de l’activité », quels sont les actes concrets qui accompagnent de telles paroles ?



C’est maintenant une question d’heures, moins de 48 avant l’audience du tribunal ! Au-delà même de XL Airways, de ses emplois, de ses clients, c’est l’avenir de l’ensemble du Pavillon Français qui est en question.



L’alerte de ces derniers jours, créée par la situation de Aigle Azur et XL Airways, doit interpeller le pays sur l’indispensable concentration que ce secteur doit réaliser. Au lieu de la faire dans la douleur des dépôts de bilan, il est plus judicieux de la réaliser dans un mouvement préventif qui redonnera de la force au Pavillon Français.



Le rôle majeur de Air France dans ce secteur ne peut être nié. A ce titre il est indispensable qu’elle assume le fait d’avoir placé la compagnie XL Airways pendant douze mois dans la mouvance d’être l’un de ses outils pour répondre à la concurrence étrangère.



Nous demandons la tenue d’une réunion dans les toutes prochaines heures, dès ce matin, entre notre actionnariat, la direction de XL Airways et Air France, sous l’égide de la puissance publique, pour mettre fin à cette situation dramatique et historique, dans les meilleures conditions.



Deux compagnies balayées en moins de dix jours est plus qu’insupportable. L’aisance outrancière avec laquelle se promène une concurrence éloignée de nos critères, de nos charges et de nos taxations doit être une alerte définitive pour le gouvernement.



Et sans action immédiate, il est à craindre que d’autres opérateurs français entament très rapidement la même trajectoire que Aigle Azur et XL Airways.



Enfin, nous ne doutons pas que les forces syndicales nationales de l'aérien français accompagneront le sauvetage de centaines de collègues qui n'ont cessé de participer, sans démériter, à la défense du Pavillon Français."





