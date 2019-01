XL Airways : Préavis de grève les 12 et 13 janvier

L'UNAC XL, l'un des deux syndicats représentant des PNC (personnel navigant commercial), vient de déposer un préavis de grève pour les 12 et 13 janvier prochains. Il représente 22% des 345 PNC de la compagnie.



Malgré des négociations entamées l'année dernière, un accord semble impossible entre la direction et les hôtesses et stewards. Ils dénoncent à nouveau leurs conditions salariales et la perte de pouvoir d'achat engendrée par le gel de leurs salaires depuis 10 ans, comme l'indiquent nos confrères de actu-aero.fr.



Le syndicat explique que le personnel navigant commercial d'XL Airways se sent méprisé voire oublié par la direction, malgré de gros efforts consentis depuis 5 ans.