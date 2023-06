A la Une . Wuambushu : Une vingtaine d'armes blanches, des cigarettes et des médicaments saisis par les gendarmes

Alors que l'opération Wuambushu a commencé sur le terrain depuis environ un mois, les opérations anti-délinquance et de lutte contre l'immigration clandestine sont menées quotidiennement dans l'île aux parfums. Ces deux derniers jours, une vingtaine d'armes et des médicaments ont été saisis lors d'interpellations. Par NP - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 10:50

"108 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés", affiche sur sa page Facebook la gendarmerie de Mayotte. C'est le bilan des opérations menées lundi et mardi à Longoni, Sada, Combani, Hamouro, Tsarararano, Ongojou et Dzoumogné Hacomba et retenue colinaire.



Les militaires ont également saisi une vingtaine d'armes blanches mais aussi "72 cartouches de cigarettes de contrebande, 4 boîtes de 250 sachets de médicaments prohibés et 2300 euros en liquide (produit de la vente de la marchandise)".