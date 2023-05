A la Une . Wuambushu : Un individu suspecté d’être un des leaders des bandes criminelles interpellé

L'opération de lutte contre la délinquance et l'immigration illégale entre dans sa deuxième semaine à Mayotte. Ce week-end des arrestations se sont poursuivies côté police et gendarmerie dont celle d'une trentenaire soupçonné d'être un des leaders des émeutes de Tsoundzou 1. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 09:44





Alors que l'opération Wuambushu (reprise en main en mahorais) se poursuit sur l'île aux parfums, un homme âgé de 38 ans, recherché par les forces de police et considéré comme une des figures des bandes criminelles sur l'île, a été interpellé ce samedi. La nouvelle a été confirmée hier par Gérald Darmanin, lui-même, via son compte Twitter. "Notre action se poursuit avec la même fermeté », a déclaré le ministre.Selon le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi, qui a communiqué lui aussi sur cette arrestation sur son compte Facebook, le suspect serait le logisticien des émeutiers du quartier de Tsoundzou 1. « Connu de la justice, il serait sous mandat de recherches après avoir été condamné à 7 ans de prison sans être incarcéré" à indiqué l'homme politique. Une perquisition a eu lieu à son domicile pour établir d'éventuelles complicités indique nos confrères de Mayotte la 1ère.

Par ailleurs, la nuit dernière, les policiers de la Direction territoriale de la Police Nationale de Mayotte ont interpellé en flagrant délit trois des auteurs d'un très important cambriolage qui s'était déroulé au lycée des Lumières dans le quartier de Kaweni à Mamoudzou. 39 ordinateurs portables avaient été dérobés après la détérioration de plusieurs portes et fenêtres à l'intérieur de l'établissement. L'ensemble du butin a pu être récupéré.