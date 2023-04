A la Une . Wuambushu : Condamnation unanime des propos de Salime Mdéré

Après les propos du premier vice-président du conseil départemental de Mayotte évoquant la possibilité de tuer des jeunes lors de l'opération Wuambushu, la classe politique réagit. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, et de nombreux autres, condamnent ces propos. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 15:51





Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a rapidement réagi en dénonçant ces propos qui "doivent être condamnés sans délai". Fabien Roussel, premier secrétaire du PCF, a appelé à mettre un terme immédiat à cette opération, tandis que Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, a demandé le retrait de Salime Mdéré de ses fonctions.



Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, a également réagi sur Twitter en condamnant "absolument les propos de Salime Mdéré". Il a rappelé que "rétablir l'ordre et les principes fondamentaux doit se faire avec détermination, mais dans la sérénité : ces propos ne sont pas dignes de la République".

Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a également interpellé les élus LREM pour qu'ils condamnent ces propos "insupportables" du vice-président du Conseil départemental de Mayotte.



Le PLR réagit



A La Réunion, les réactions ne se sont pas faites attendre. "Le PLR condamne sans réserve ces propos inqualifiables tenus par un responsable public, qui plus est membre du parti du Président de la République, qui nous ramènent aux heures les plus sombres de notre histoire. Tandis que l'opération Wuambushu vient tout juste d'être déclenchée, nous assistons déjà à des scènes de déferlement de violence extrêmement préoccupantes et nous constatons avec effroi que la parole raciste se libère."



Le parti demande à la majorité présidentielle de se positionner suite à ces propos et de "stopper l'escalade répressive déclenchée par l'opération Wuambushu et de rouvrir le dialogue avec la population, les institutions comoriennes et mahoraises pour trouver des solutions pérennes qui répondent aux urgences et demandes sociales des citoyens."



