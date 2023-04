A la Une . Wuambushu : Ce qu'il faut retenir du premier jour

Même si les autorités françaises n'ont pas officiellement lancé l'opération Wuambushu à Mayotte, les premières actions ont débuté hier. Après des affrontements dans la nuit précédente, les forces ont maintenu la pression toute la journée. En parallèle de ces affrontements, l'opération a connu un premier revers avec le refus des Comores de récupérer ses ressortissants expulsés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 10:09





De violents affrontements à Tsoundzou



Des oppositions et des échecs juridiques



La justice s'est également prononcée sur cette opération en suspendant la destruction des habitations du bidonville "Talus 2" dans le quartier de Majicavo à Koungou. Une vingtaine d'habitants avaient déposé un recours depuis l'annonce de l'opération. Néanmoins, le préfet a réaffirmé que "les opérations (...) de lutte contre la délinquance et contre l'habitat insalubre, avec leurs conséquences sur l'immigration clandestine, on ne les arrêtera pas". L'État a donc fait appel de cette décision judiciaire.

Les Comores ne veulent pas récupérer leurs ressortissants



Dans la journée d'hier, les autorités comoriennes ont refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte. En réponse à Wuambushu, les Comores ont suspendu le trafic de passagers dans le port où les expulsés sont habituellement débarqués et ont déclaré ne pas avoir l'intention d'accueillir ces derniers. Le président comorien, Azali Assoumani, a appelé la France à annuler l'opération, reconnaissant "ne pas avoir les moyens de [la] stopper par la force".



De son côté, le préfet de Mayotte espère que les rotations de bateaux vers l'île comorienne d'Anjouan reprendront rapidement, mais le port de Mutsamudu a été fermé jusqu'au 26 avril. La situation reste tendue entre les deux pays, les autorités comoriennes dénonçant une opération unilatérale de la France et affirmant prendre leurs responsabilités pour protéger leur souveraineté.



