Communiqué Wuambushu : Appel à participer à la marche du samedi 10 juin

Le collectif Stop Wuambushu organise une marche afin de poursuivre la demande qui est faite depuis le début, d'arrêter l'opération inhumaine en cours à Mayotte. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 15:58





Notre mouvement soutient cette initiative et invite ses sympathisants à y participer.



Mouvement Réunionnais Pour La Paix, Julie PONTALBA Cette marche se déroulera ce samedi 10 juin, à partir de 10H, de l' ancienne mairie de Saint Denis et vers la préfecture. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'affiche ci-jointe.Notre mouvement soutient cette initiative et invite ses sympathisants à y participer.