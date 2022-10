A la Une .. World Phoenix Muay Thai fight : Des légendes et des humoristes péi sur le ring

Le 29 octobre, le World Phoenix Muay Thai fight doit se dérouler au parc Expobat de Saint-Paul. Un gala qui aura pour tête d’affiche le combat revanche entre Samuel Andoche et le légendaire Thaïlandais Sudsakorn. Un combat improbable entre deux humoristes péi doit finir de vous mettre K.O. Par GD - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 14:34

Pour son retour à la compétition, Samuel Andoche a décidé de mettre les petits plats dans ses gants ! La légende péi du Muay Thai organise le World Phoenix Muaythai fight le 29 octobre.



Pour l’occasion, le champion a décidé de croiser les gants à nouveau avec le légendaire Thaïlandais Sudsakorn, pour une revanche de leur combat en juillet 2015.



Afin de représenter au mieux le Phoenix Andoche Muaythai Clan, Logan, le frère de Samuel combattra également sur la carte aux côtés d’autres talents du club.



Autre légende péi à faire son retour sur les rings, Expédito « Dragon » Valin sera également présent. L’ancien champion d’Europe, qui avait atteint la finale du très prestigieux Thaï Fight en 2013, n’avait plus combattu depuis près de trois ans.



En plus de ces combats mettant en avant les talents locaux, un combat improbable entre Titi le Komik et Kèbéééh ton Cousin promet d'être dantesque.