World Cleanup Day : “la propreté, c’est l’affaire de tous !”

En prévision de la journée mondiale de nettoyage de la planète qui se déroulera ce samedi 18 septembre, les élèves des 14 classes de l’école de Saint-Leu – centre se mobilisent depuis lundi dans le cadre d’activités pédagogiques sur la gestion de déchets, un projet d’école d’envergure.



Les professeurs impliquent leurs élèves dans une belle dynamique de nettoyage à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Hier en bord de mer, la classe de Madame Lenclume a débarrassé la plage citerne 46 de déchets en tous genres. Les élèves étaient équipés de gants, pinces et sacs de poubelles pour ramasser notamment les masques usagers.



Ce mardi après midi, place aux élèves de CE2/ CM1 de Mesdames Decoudras et Baugé. La quarantaine d’enfants a méticuleusement ramassé les mégots, bouchons et bouteilles diverses sur les aires de pique-nique du front de mer du centre-ville sous les yeux des promeneurs sensibilisés eux-aussi à cette démarche éco citoyenne.



Comme le rappelle Madame Baugé à ses élèves : « la propreté, c’est l’affaire de tous ! »