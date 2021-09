Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL World Cleanup Day : ce samedi 18 septembre on nettoie La Réunion ! Ce samedi 18 septembre, dans le cadre des Journées Mondiales du Nettoyage, se déroulera la 4ème édition du World Cleanup Day. À La Réunion, l’association Réunion Métis organise un gigantesque mouvement pacifique de citoyens pour agir tous ensemble en ramassant des déchets sauvages.



Le World Cleanup Day est un mouvement mondial né d’un constat alarmant : l’omniprésence des déchets sauvages dans notre environnement. Les déchets sauvages font partie de notre quotidien. Il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui génère un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au fond des océans. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader.

L'année dernière, 525 tonnes de déchets ont été ramassées en France par plus de 139.000 personnes à l'occasion du World Cleanup Day. La Réunion n'a pas à rougir avec sa 1,2 tonne de déchets collectée par seulement 1 100 personnes. En 2020, "Let's do it Fundation", l'association à l'origine de l'évènement planétaire (166 pays – 11 millions de participants), a décidé de mettre l'accent sur la pollution liée aux mégots de cigarette. Résultat : 5 millions de mégots ont été ramassés en France, dont 25 500 à La Réunion. 2 144 actions ont été menées sur tout le territoire, dont 25 sur l'île. En petits groupes, avec votre famille, vos amis, voisins, collègues, élèves, organisez votre "cleanup" pour nettoyer votre territoire des déchets sauvages. Pour cela rien de plus simple : rendez-vous sur le site www.worldcleanupday.fr , la carte des cleanups vous permettra de mettre en place votre événement ou de vous inscrire à un événement qui se déroule à proximité de chez vous.





