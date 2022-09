Communiqué World Cleanup Day : Opération de nettoyage dans le quartier de la Petite Pointe au Port

Par N.P - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 10:11

Le communiqué :



A l’occasion du World Cleanup Day, ce samedi 17 septembre 2022, les collaborateurs de Cycléa et runéo se sont mobilisés aux côtés des riverains dans le quartier de la Petite Pointe au Port.



Bilan de l‘opération : 400 kg de déchets ramassés en 2 heures par les 25 participants, dont 20 kg pourront être recyclés, 120 kg d’encombrants et de déchets issus d’équipements électriques et électroniques, et 260 kg de déchets ultimes qui seront envoyés à l’enfouissement.



Au-delà de l’acte citoyen, la journée mondiale du nettoyage de notre planète est l’occasion de rappeler l'importance de préserver l’environnement pour notre santé, la qualité de notre cadre de vie, mais aussi celle de nos ressources en eau.



C’est en agissant tous ensemble que nous parviendrons à conserver une planète plus propre. Cela commence par la lutte contre les dépôts sauvages et l'adoption des bons gestes de tri. Cycléa vous rappelle les bonnes pratiques sur le territoire du TCO, ainsi que les adresses des déchèteries à proximité de chez vous lors des nombreuses interventions réalisées par ses médiateurs et sur son site internet dans la rubrique « Gestion de déchèteries ».