A la Une .. World CleanUp Day numérique : La Réunion dans le top 10

Pour la première édition du Cyber World Clean Up Day, la mobilisation réunionnaise a remporté un vif succès. Des nombreux acteurs privés et publics ont nettoyé leurs données et ont collectés des équipements informatiques. De la sensibilisation a été organisée autour de cette journée, laissant présager une 2ème édition encore plus prometteuse et surtout, une planète un peu plus propre ! Par N.P - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 14:03

Le communiqué :



C’est la première année que La Réunion se consacre au Cyber World Clean Up day et on peut dire que ce coup d’essai a été un coup de maître. Par exemple, La Réunion a compté 4 fois plus d’actions que les départements ayant le même nombre d'habitants. C’est un niveau d'implication équivalent aux départements ayant deux fois plus d’habitants et notre région compte également 4 fois plus d’évènements que tous les départements ou collectivités d'Outre-mer réunis !



On peut féliciter, comme acteurs de cette réussite :

- les acteurs publics : le Conseil départemental de La Réunion, la CASUD, La Poste, la Cité des métiers, les archivistes de l’océan Indien et Pôle Emploi,

- les établissements d’enseignement : Créalise, Lycée Pierre Poivre, caisse des écoles de Ste Suzanne, Collège La Chatoire, ESIROI, A’venir,

- les associations : la Jeune Chambre Economique de La Réunion, AFIE-PTC, réunionnais volontaires, OGEA Réunion, CPME, AGAME,

- les entreprises qui ont contribué très tôt au projet : Tesis, Isodom, Exodata, Nexa, et d’autres entreprises qui ont rejoint l'aventure en route : Utopio, Réunion portage, CANAL+ TELECOM, MY DATA SOLUTION,

Les principales actions organisées dans le cadre de cette journée portaient sur le nettoyage de données et la collected'équipements informatiques. Beaucoup de sensibilisations ont permis d'évoquer la problématique de la pollution numérique auprès des jeunes, très consommateurs d'appareils mais aussi le grand public par l'intermédiaire des médias, qui ont relayé l’information. Les citoyens participants ont largement répondu présents pour nettoyer les serveurs de données qui contribuent fortement à la pollution de la planète car, effectivement, ce sont de grands consommateurs d’énergie.

"Internet consomme 10% de l’électricité mondiale et pollue autant que l’aviation civile mondiale. En ayant des gestes adaptés, nous réduisons l’intensité et la rapidité du réchauffement climatique" tient à rappeler Bernard Padé, coordonnateur et ambassadeur de cette action à La Réunion.



Les collègues, amis, voisins se sont fédérés pour marquer d’un premier pas une action qu’ils souhaitent tous ardemment déployer davantage l’an prochain. Ce nettoyage était particulier car il est moins visible que celui plus apparent de la dépollution des rues, des plages ou des forêts. Pourtant, ils sont tous les deux très importants.



L’an prochain, deux grandes entreprises nous ont déjà signifié leur intention de se joindre à cet évènement, laissant ainsi présager d'une belle 2ème édition. Ce serait aussi un signe fort de pouvoir compter sur une mobilisation plus importante d'autres EPCI, qui pourrait notamment sensibiliser leurs administrés. Prévenus pourtant largement en amont, la plupart n'ont pu intervenir cette année faute de moyens matériels ou humains. Par ailleurs, pour poursuivre ce bilan, ce Cyber World Clean Up Day a mis en évidence un cruel manque d’organisation en matière de récupération et reconditionnementde téléphones portables, d’ordinateurs, de souris, d’écrans ou de claviers. Des innovations peuvent être mises en place dans ce domaine !

"Nous remercions tous les participants à cette manifestation" concluent Florence Gillet, Emilie Linkwang et Bernard Padé, les trois ambassadeurs/drices 2022.