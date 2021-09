World CleanUp Day : Le point sur les actions programmées aux quatre coins de l'île

Le 18 septembre est un moment fort pour la planète. Il s'agit du World CleanUp Day (journée mondiale du nettoyage), un jour où citoyens, entreprises, écoles, collectivités et associations du monde entier se synchronisent pour agir concrètement par le biais d'opérations de ramassage de déchets.



La 4ème édition réunionnaise débute ce jeudi et s'achèvera dimanche. Pas moins de 57 actions sont d'ores et déjà programmées aux quatre coins de l'île. De quoi permettre de ramasser des tonnes de détritus, leur évitant ainsi de finir dans l’océan.



"Mieux produire, mieux consommer pour ne plus jeter"



L'occasion également (et surtout) de mettre en lumière l'urgence de modifier les comportements. "L’avenir ne consiste toutefois pas à ramasser des déchets mais à constituer un plan ayant pour objectif de mieux produire, mieux consommer pour ne plus jeter", rappelle Bernard Padé, ambassadeur du World CleanUp Day à La Réunion.



Le point sur les actions :