World Clean up Day : Plus de 400 kg de déchets ramassés par le Collectif des usagers des jardins de Manapany

Ce dimanche 19 septembre, le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany a organisé un nettoyage du quartier de Manapany, dans le cadre de la Journée Mondiale de ramassage des déchets sauvages de l’association World Clean’up Day. Par NP - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 07:41

Une trentaine de bénévoles a répondu à notre appel et nous avons, ensemble, collecté plus de 400kg de déchets sauvages, dont une roue de tracteur, près de 200 masques jetables (mais pas dans la nature !), plus de 2000 bouteilles en plastique parfois remplies d’eau et de larves de moustique, 18kg de verre et… 160 kg de batteries de voiture !



La majorité des déchets a encore une fois, été ramassé autour de la déchetterie des Grègues à Saint-Joseph, comme nous l’avions signalé à la Mairie de St Joseph et la CASUD, lors de nos deux dernières actions de nettoyage, il y a six mois et 1 an !



Nous n’avons pas pu ramasser la totalité des déchets aux abords de l’ancien skate park (attenant à la déchetterie), parce qu’ils auraient nécessité un équipement et un traitement spécifique (amiante, carrelage, gravats ou encore pots de peinture et de produits chimiques non identifiés). 1 an et 6 mois après nos actions de dépollution et les signalements faits, la déchetterie sauvage en face de l’officielle existe toujours…



Plus dramatique encore, nous avons découvert grâce à cette action, que depuis 2 ans, il n'est plus possible de déposer des batteries automobiles en déchèterie puisqu'il n'existe pas de filière adaptée !



La CASUD, contactée par nos soins avant l’action afin de la préparer, affirme que les lieux de stockage de ces cubes à plomb et acide sulfurique, hautement polluant donc, sont saturés en raison de l’absence de filière de recyclage sur notre île. Contrainte jusqu’à lors à « l’exportation » de ces déchets hautement toxiques, ce dispositif n’existe plus aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant d’en retrouver autant dans la nature étant donné que les déchèteries refusent de les prendre en charge !



Cette action de dépollution a été l’occasion pour le Collectif des Jardins de Manapany de tenir son traditionnel stand, afin d’informer le public de la transformation du Ti Coin charman, si cher aux Réunionnais. Pétition, sondage sur l’avenir de Manapany, lettres au préfet et procureur ont été signées.



Enfin, étrangement, ce dimanche matin, une militante de Greenpeace et du Collectif qui soutient la préservation de Manapany a été convoquée pour une audition libre à la gendarmerie de St Joseph. Elle a été conviée à « s’expliquer sur l’organisation de la manifestation du 9 mai 2021 », manifestation « 1 an sans Jardin, 1 an de béton » suite à plainte de la municipalité de Saint-Joseph. Il s’agit de la troisième audition "libre" d'un membre du collectif à la gendarmerie.



Mais quelle est donc la raison qui pousse la Mairie de St Joseph à s’acharner à ce point sur des militants qui exercent pourtant légalement et légitimement leur droit d’expression … ?



Ce que le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany retiendra surtout, c’est tous ces bénévoles de tous âges, venus transpirer, ramasser, charoyer ces 400kg de déchets sauvages pour préserver la baie de Manapanay, notre bien commun ! Nous les remercions infiniment ceux qui sont venus en ce dimanche pour dépolluer notre littoral manapanien dans cette action citoyenne collective et coopérative ! MERCI A VOUS TOUS !

