World Clean Up Day: Une collecte organisée sur la plage de la Saline

À l'occasion du World Clean Up Day aujourd'hui (soit la journée mondiale du nettoyage), des actions sont menées partout dans le monde et La Réunion est également mobilisée.



Le restaurant Le Copacabana a créé une action de ramassage des déchets sur la plage de la Saline les Bains entre le parcours de santé et la rue des Mouettes.



Trente personnes environ ont participé à cette collecte dont le staff du restaurant. Un petit déjeuner a été offert à chacun des participants avec des viennoiseries, des jus et du café.



Les trois groupes répartis n'ont décidément pas chômé lors de cette matinée. La collecte des déchets a duré environ deux heures et a permis le ramassage de mégots de cigarettes, de bouteilles en plastique et même d'une batterie de voiture.



(Photos: Annaëlle Cécile)