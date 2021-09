A la Une .. World Clean Up Day : Les étudiants de l’IUT de St-Pierre ramassent 360 kg de déchets

Les étudiants de l’IUT de Saint-Pierre se sont mobilisés samedi 18 septembre à l’occasion du Orly Clean Up Day. Rassemblés sur la plage de Saint-Pierre, ils ont ramassé près de 360 kg de déchets. Par GD - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 09:05

Le communiqué : Les jeunes étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie de La Réunion (IUT), en soutien avec la Jeune Chambre Economique du Grand Sud de la Réunion (JCE), ont organisé pour la 2e année consécutive un nettoyage de la plage de Saint-Pierre, ce samedi 18 septembre 2021, pour participer à l’évènement mondial du ‘’World Clean Up Day’’ !

Le 3 juillet 2020, un partenariat a été signé entre l’IUT de la Réunion et La JCE du Grand Sud. En effet, ce dernier a pour but de développer des échanges, de collaborer et de favoriser l’expérience associative. Les étudiants bénéficient de l’expérience et du savoir-faire de la JCE pour mener des projets à bien. Le ‘’World Clean Up Day’’ (WCUD) étant la première illustration de ce partenariat.

Cette année l’IUT a décidé de reprendre cette action en ayant pour objectif de ramasser plus de déchets que l’année dernière qui était de 146,5 kg ! L’action “World Clean Up Day” a aussi été réalisée dans le but de communiquer et de sensibiliser. Il faut savoir qu’en 2020 il n’y avait qu’une vingtaine d’actions de ramassage à La Réunion, mais cette année plus d’une cinquantaine ont été référencés sur l'île de la Réunion, comme quoi d’année en année beaucoup plus de personnes s’engagent citoyennement pour contribuer à des changements positifs sur notre territoire et plus généralement dans le monde.

C’est pourquoi les étudiants de l’IUT s’engagent aujourd’hui à faire partie des représentants de la jeunesse écoresponsable à la Réunion. Cette année, c’est plus de 110 personnes qui se sont unies pour pouvoir récupérer en une 1⁄2 journée près de 360 kg de déchets sur la plage de Saint-Pierre et ses alentours, parmi ces déchets : ● 87,1 kg de déchets non recyclables ● 60,4 kg de déchets recyclables ● 133 kg de verres ● 79,5 kg de déchets spéciaux (4 batteries de voitures, 1 aspirateur)



C’est un pari réussi pour les étudiants de l’IUT qui ont presque triplé le nombre de kilos ramassés par rapport à l’année précédente ! Un grand merci aux étudiants de l'IUT bénévoles pour le WCUD 2021 ainsi qu’à la Jeune Chambre économique du grand sud, la Civis et les partenaires de cette année.









