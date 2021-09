Communiqué World Clean Up Day: La ville de St-Denis dresse son bilan

23 tonnes de déchets verts, 52 tonnes d'encombrants, 71 batteries, 186 pneus et 229 équipements électriques et électroniques, c'est le bilan de "Netoy Nout Vil" qui s'est déroulé du 13 au 16 septembre dernier. Par NP - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 10:48

A l'occasion du World Clean up Day France, la deuxième opération de nettoyage sur Saint-Denis est une opération d'envergure qui a fortement mobilisé les agents municipaux et ses partenaires pour vider la ville de potentiels gîtes larvaires dans rues et les cours des habitants à l'approche de la saison des pluies. C'est également l'opportunité de sensibiliser les citoyens à la minimisation des déchets et des dommages causés par les dépôts sauvages. Suite aux deux éditions "Netoy Nout Vil" menées, c'est 100% du territoire qui a été passé au crible.



Quelques chiffres concernant l'opération que s'est déroulée sur 4 jours du 13 au 16 septembre: 131 agents mobilisés dans 9 quartiers, 23 camions benne mobilisés pour la collecte de 23 tonnes de déchets verts, 52 tonnes d'encombrants, 71 batteries, 186 pneus et 229 équipements électriques et électroniques.





