A la Une . Wish ne livrera plus à La Réunion au 1er mars

Les clients réunionnais ont tous vu cette notification lorsqu'ils se sont connectés sur le site marchand chinois Wish. La livraison à La Réunion ne sera plus possible à partir du 1er mars. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 06:07





Le site Wish livrait des produits à des prix très bas. L'origine des objets achetés était pour le moins difficile à déterminer, la qualité et le respect des normes n'étaient pas assurés. Et de nombreuses imitations de grandes marques étaient disponibles.



Pourquoi Wish ne va-t-il plus livrer à La Réunion ?



Le site marchand explique vouloir améliorer ses services et explique donc devoir faire l'impasse sur de nombreux marchés, dont La Réunion, pour se concentrer sur sa transformation.



De nombreux autres territoires sont concernés, comme l'île Maurice ou encore plusieurs pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique ou encore d'Amérique du Sud.



