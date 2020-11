A la Une ... Wish ciblé par la répression des fraudes

Le site internet de vente en ligne basé en Chine fait l'objet d'une enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 20:17 | Lu 990 fois

Wish est un site internet connu par de très nombreux réunionnais. Ce marketplace en ligne basé en Chine propose des produits pas chers à l'achat qui sont livrés par la Poste à La Réunion.



Mais la Répression des Fraudes a transmis à la Justice française un rapport au terme de plusieurs mois d'enquête. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes reproche plusieurs faits à Wish:



- À alléguer de manière généralisée de fortes réductions de prix, particulièrement attractives pour les consommateurs (pouvant aller jusqu’à 90% de réduction) mais dénuées de toute réalité économique (elles sont notamment calculées sur la base de prix de référence trompeurs) ;

- À mettre en avant des produits de forte notoriété dont certains ne sont pas disponibles sur la plateforme ;

- Et à proposer des produits présentant des logos et signes distinctifs s’apparentant à ceux de marques déposées notoires (notamment marques de sport, parfums prestigieux, etc…) de nature à induire en erreur les consommateurs.



Aussi, des descriptions quasi-systématiquement rédigées en Anglais sur la version française du site ont aussi été relevées par la DGCCRF.