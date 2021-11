A la Une . Wish : Il va bientôt être plus difficile de trouver le site de vente en ligne

La répression française des fraudes a demandé le déréférencement de la plateforme en raison de la vente de produits non conformes et dangereux. Par NP - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 08:51

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté et conclu à la présence de produits non conformes et dangereux sur le site internet Wish. Sur 140 produits analysés, 90 % des appareils électriques sont considérés comme dangereux, ainsi que 62 % des bijoux fantaisie et 45 % des jouets. Des produits bon marché principalement fabriqués en Chine.



Interpellée, la plateforme basée à San Francisco, appartenant à la société ContextLogic, a retiré les marchandises incriminées pour les proposer ensuite sous un autre nom, relate la presse nationale.



Les services de la répression des fraudes ont donc demandé le déréférencement de Wish des grands moteurs de recherche en France. "Il n’y a pas de raison de tolérer en ligne ce que nous n’acceptons pas dans les commerces physiques", a souligné Bruno Le Maire, ministre de l’économie, au Parisien.



En novembre 2020, Wish qui compte environ 100 millions d’utilisateurs avait déjà été épinglée dans une affaire de réductions trompeuses et de mise en vente de produits non disponibles.