Wilson Titus et sa bande jugés les 14 et 15 mai en correctionnelle

Toute la bande, ainsi qu’une dizaine d’autres complices, avait été interpellée lors d’un vaste coup de filet des forces de police en avril 2018. Trois opérations avaient été menées en simultanée au Chaudron à Saint-Denis, à Saint-André et à Saint-Gilles.



Wilson Titus et sa bande étaient à l’origine d’un vaste trafic de cocaïne, ecstasy, MDMA et cannabis, qu’ils acheminaient à La Réunion par voie postale. Leur train de vie luxueux, affiché sur les réseaux sociaux, avait notamment mis la puce à l’oreille des enquêteurs.



L’instruction est terminée et l’audience correctionnelle aura lieu les 14 et 15 mai prochain. Si la notion de "bande organisée" a été abandonnée pour les poursuites, ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.