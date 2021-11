A la Une .. Wilson Titus est à nouveau condamné à 2 mois de prison pour détention de zamal

Le 5 octobre dernier, Wilson Titus passait en audience correctionnelle pour des faits de détention de stupéfiants ainsi que de recel de biens. Son épouse comparaissait également, celle-ci étant suspectée d'avoir délivré un objet de manière illicite à un détenu. Le jugement a été rendu ce mardi : le Dionysien a été condamné à 2 mois de prison ferme tandis que sa compagne a été relaxée. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 13:57

Me Marie Briot, qui assure la défense de défense de Wilson Titus, avait fait valoir lors de l'audience du 5 octobre dernier une demande en nullité pour la prévention de détention non autorisée de stupéfiants, expliquant au tribunal qu'il n'avait pas été possible de tester le produit retrouvé - suspicion de zamal - pour fixer le taux de THC. Si le taux est suffisant, il s'agit bien de zamal, dans le cas contraire, la prévention pour des stupéfiants ne tient pas. Le parquet avait requis une peine de 1 mois de prison ferme.



De son coté, Maître Julien Barraco, qui assure la défense de l'épouse du prévenu, avait demandé au tribunal de relaxer sa cliente, expliquant qu'il n'y avait aucune preuve tangible à son encontre. Le parquet avait quant à lui demandé une peine de 500 euros d'amende et une interdiction de contact de 3 ans entre les époux.



Le tribunal a rendu son délibéré ce mardi : Wilson Titus est condamné à 2 mois de prison ferme sans possibilité d'aménagement. Sa compagne a été relaxée.



